'Veel Edese Romajongeren in criminaliteit'

Uit vertrouwelijk politieonderzoek blijkt dat in Ede 71 procent van de jongeren met een Roma-achtergrond een of meerdere keren door de politie is opgepakt.

Dat meldt Nieuwsuur.

In Nieuwegein is het aantal opgepakte Romajongeren zelfs meer dan 90 procent. Veel Roma houden zich volgens de politie bezig met winkeldiefstal, inbraken en zakkenrollerij en zetten daarbij ook hun kinderen in. Die kinderen zijn soms nog maar 7 jaar. Vaak gaan ze niet naar school.

'Ouders buiten hun kinderen uit door ze in te zetten bij diefstallen en inbraken. Nu we dat weten kunnen we niet wegkijken en zullen we dat aan moeten pakken', zei politiechef Stoffel Heijsman van de eenheid Oost-Nederland in Nieuwsuur.

Lastig aan te pakken



Hij benadrukte ook dat het lastig is om de minderjarigen aan te pakken. 'Of ze zijn zelf niet aanspreekbaar voor het strafrecht omdat ze onder de 12 jaar zijn, of ze zijn strafrechtelijk minderjarig en krijgen daardoor ook een andere behandeling.'



Ede is een van de vier gemeentes waar de meeste Roma wonen. In totaal leven er 3000 geregistreerde Roma in Nederland. Enkele honderden van hen houden zich volgens Heijsman bezig met criminele praktijken.

In die vier gemeentes zijn inmiddels ook speciale projecten opgezet. Zo krijgen families ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg, opvoeding en huisvesting.