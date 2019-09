Veel aandacht voor mysterieus, oud fotoboek in Barneveld

De Barneveldse wijkagent Nico van Maanen krijgt veel aandacht naar aanleiding van zijn oproep mee te zoeken naar de eigenaren van een stokoud en mysterieus fotoboek, dat ooit via de afdeling gevonden voorwerpen in zijn beheer kwam.

Dat zei hij vrijdagmorgen op Radio Gelderland.



Amersfoort of Eemland



Het album, met daarin zwart-witte en sepia foto's, werd enkele jaren terug gevonden langs een weg in Barneveld, aan de rand van een sloot. Van Maanen besloot zich te ontfermen over het boek met onbekende komaf. De wijkagent denkt dat er gezocht moet worden in de richting Eemland en Amersfoort.

Gevonden fotoalbum @Archivice Foto Weers Amersfoort Ook nog foto ve oud huis! Met foto van ene "Wim" Wie kent hem? pic.twitter.com/poqtOdLQoO — Wijkagent N v Maanen (@NP_Nico_vMaanen) April 1, 2015

'Er staat een meneer op de foto's die een hemd-zwempak draagt. Mijn vader werd 90 jaar en die heeft nooit zo'n pak gedragen, dus ik verwacht echt dat het ouder is dan 75 jaar', aldus Van Maanen.

Bijna weggegooid



'Ooit lag het album bij de gevonden voorwerpen. Ik probeer sindsdien de eigenaren van het album te vinden. Collega's en ik keken bijvoorbeeld of we de huizen op de foto's herkenden. Maar nu lag het in de vensterbank, onder een stapel papieren, en het zou bijna weggegooid worden. Daarom besloot ik op Twitter alsnog een oproep te doen.'



Vermoedelijk is het album een nevenbuit na een inbraak en is het later weggegooid door dieven die beseften dat dit geen waarde had. Wat betreft Van Maanen is die waarde er wel degelijk, maar dan een sentimentele waarde.