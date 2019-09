IJsbaanondernemers 't Harde hopen op winter

Sinds deze winter is hun natuurijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen na een forse reorganisatie van een jaar weer open.

De ijsbaan is verkleind naar 3 kilometer. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten, zoals ice-karten en een funpark voor kinderen. Maar meer winters weer is wel gewenst, zegt de familie Pinkster.



Open tot laatste dag Winterspelen



Volgens Kristel Pinkster trekt de natuurijsbaan op een gemiddelde dag, als het mooi droog weer is, zo'n 2500 tot 3000 bezoekers. FlevOnice is nu open tot en met 23 februari, de laatste dag van de Olympische Winterspelen. 'Mocht het dan heel koud zijn, dan blijft de ijsbaan misschien wat langer open. Maar meestal is de zon dan al te warm en hebben mensen zin in de lente en niet meer in ijs', vertelt Kristel.



Kartbaan

Wat nieuw is, is dat FlevOnice de baan na het schaatsseizoen gaat ombouwen tot kartbaan. 'In de winter heet het FlevOnice, met de nadruk op ice. In de zomer Flevo-Nice. We willen in de zomerperiode de mensen aanzetten tot bewegen. Er komen beweegdagen met bekende sporters, met playgrounds', legt Kristel uit. 'We zitten in een ombouwfase. We willen het hele jaar door open in de toekomst, maar daarvoor moeten we in maart tot half april/begin mei dicht om het park om te bouwen voor de zomer. In september zijn we dan weer even dicht voor nieuwe dingen in de winterperiode.'

Ondernemersfamilie

De familie Pinkster uit 't Harde is volgens Kristel een echte ondernemersfamilie. 'Mijn vader is nu 66, maar nog steeds actief binnen de zaak. In 2007 was hij samen met zijn broer Ben aandeelhouder van de ijsbaan. Daarvoor hadden zij samen machinefabrieken in 't Harde en omgeving. Die hebben ze verkocht, alleen hebben ze wel de panden in eigendom gehouden. Zo is het vastgoedbedrijf ontstaan. Toen FlevOnice failliet ging in 2012 heeft mijn vader het voortgezet, samen met mij. Mijn zus Vivian zit in het vastgoedbedrijf dus niet in dit project', aldus Kristel.



Foto: Rien Hokken