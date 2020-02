Trainer Theo Bos ernstig ziek

Twee weken geleden is bij de trainer een tumor in zijn alvleesklier ontdekt.

Bos heeft reeds een kijkoperatie in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam ondergaan. Op de website van zijn huidige club is te lezen dat er meerdere vervolgonderzoeken hebben plaatsgevonden en dat er een behandelplan is opgesteld. Hij meldt dat hij erg geschrokken is en dat hij zal knokken voor zijn herstel.

De Elstenaar speelde tussen 1983 en 1998 369 duels voor de Arnhemse club. 'Mister Vitesse' scoorde negen keer. Daarna was hij tot 2005 jeugdtrainer bij Vitesse, waarna hij trainer werd bij FC Den Bosch. In 2009 keerde hij terug in Arnhem, als hoofdtrainer. In oktober 2010 werd hij door eigenaar Merab Jordania de laan uit gestuurd wegens teleurstellende resultaten.

Enkele maanden later eindigde een verblijf bij het Poolse Polonia Warschau na enkele nederlagen voortijdig voor Bos. In april 2011 werd bekend dat Bos trainer wordt van FC Dordrecht. Hij staat daarmee op de achtste plaats in de eerste divisie. Onlangs werd zijn contract nog verlengd tot 2014.