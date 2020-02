Twee Gelderse deelnemers aan Utopia

Het gaat om de Edese worstelaar Emil Sitoc en de 23-jarige Lindy. Dinsdag 31 december worden ze samen met onder andere een massagetherapeute, oliebollenbakker, zwerver en een aannemer gedumpt' op een kazerneterrein in Laren.

Op de voormalige kazerne Crailo is bijna niks voorhanden. Geen verwarming, geen toilet en geen verlichting. Wel is er een kale loods, een weiland met twee koeien en wat kippen. En natuurlijk vele camera's die nodig zijn voor meerdere livestreams en het dagelijkse programma op SBS6.



De kandidaten mogen het terrein niet verlaten, maar wel bezoek ontvangen. Het doel is om samen vanuit ogenschijnlijk niets een mini-samenleving op te bouwen. Het programma duurt in principe een jaar, tot 31 december 2014.

Internationele bekendheid



Emil Sitoci is internationaal bekend als worstelaar en de enige Nederlander die te zien is geweest bij World Wrestling Entertainment. Dit Amerikaanse mediabedrijf is gespecialiseerd in het professioneel worstelen en weet in eigen land 13 miljoen dertien miljoen kijkers te bereiken met de worstelshow. Dergelijke spektakelstukken worden in 145 landen uitgezonden en zijn in dertig talen beschikbaar. Overigens verloor Emil zijn WWE-wedstrijd van voormalig wereldkampioen Jack Swagger.

Sitoci is ook in Nederland geen onbekend gezicht op de buis. In 2008 won hij het realityprogramma 'Hollandse Krijgers' en verscheen hij in programma's zoals de MaDiWoDoVrijdagshow, 'Kinderen geen bezwaar' en 'Proefkonijnen'. En bij Omroep Gelderland kent u hem van ons sportprogramma Sparren.

Lindy is een aantrekkelijke 23-jarige jongedame uit de Gelderse Vallei. Ze heeft een opleiding tot paraveterinair genoten. Dit betekent dat ze een grote kennis heeft van dieren en bevoegd is om te assisteren bij operaties op dieren of bij bevallingen van koeien of schapen. Lindy zal zich zeker opwerpen als dierenverzorger. Haar technische vaardigheden en looks maken haar ongetwijfeld een waardevolle inwoner van Utopia.