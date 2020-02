Gijsbers weg bij Openluchtmuseum

Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt.



Gijsbers trad in april 2009 aan als directeur van het Openluchtmuseum. Het Openluchtmuseum en Gijsbers hebben in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Aanleiding is verschil van inzicht over de toekomstige organisatiestructuur, zegt het museum in een verklaring.

In september maakte het Openluchtmuseum bekend dat het op zoek gaat naar een nieuwe algemeen directeur. Gijsbers zou verantwoordelijk blijven voor de inhoudelijke ontwikkeling van nieuwe taken zoals de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Gijsbers blijft in functie totdat de nieuwe directeur aan de slag gaat.

In augustus van vorig jaar stapte mede-directeur Adelheid Ponsioen al op. Ze vertrok uit onvrede over de nieuwe directiestructuur waarin ze taken was kwijtgeraakt. Het Openluchtmuseum is met een half miljoen bezoekers per jaar een van de bestbezochte musea van Nederland.