Wolkenwak is Weerwoord 2013

Kijkers en luisteraars stemden in grote getalen op de diverse weerwoorden en uitdrukkingen en wolkenwak kreeg de meeste stemmen. Het woord betekent dat 'het fijn is als na een grijze episode de zon weer even kan doorbreken'. De verkiezing van het Weerwoord van het Jaar werd voor de tweede keer gehouden. Vorig jaar won Plaknacht. De wedstrijd wordt georganiseerd door Radio Gelderland in samenwerking met Meteo Consult in Wageningen.

Genootschap Onze Taal

Presentatrice Corine van Dijk van Radio Gelderland is trots op de aandacht die de verkiezing dit jaar krijgt. Zo schreef taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders deze week in NRC Handelsblad een column met de titel 'Elk voorjaar heb z'n najaar'. Dat was één van de genomineerde uitdrukkingen voor dit jaar.

De woorden en uitdrukkingen die genomineerd waren, zijn allemaal nieuw. Wanneer een woord echt inburgert, bestaat de kans dat het wordt opgenomen in het woordenboek van bijvoorbeeld van Dale. Het Genootschap Onze Taal besteedt ook aandacht aan het Weerwoord. Rutger Kiezebrink van het Genootschap: 'Het weer is natuurlijk één van de populairste gespreksonderwerpen. Daarom is het niet gek om aandacht te besteden aan nieuwe weerwoorden. Ik weet alleen niet of het snel woorden zijn die blijven en opgenomen worden in officiële woordenlijsten.'

Voor dit jaar waren de volgende woorden genomineerd:

50-tinten-grijs-weer: Als het een aantal dagen achtereen bewolkt en nevelig bleef, dook steeds deze constructie weer op, naar aanleiding uiteraard van het boek dat heel wat mensen als kerstcadeau zullen hebben gekregen.

Sneeuwvibes: Een aantal mediameteorologen wordt dan uitermate enthousiast wat in onrustigheid resulteert, terwijl de meteorologen die in de weerkamer bezig zijn met gladheidsverwachtingen juist tamelijk nerveus worden.

Wolkenwak: Het is fijn als na een grijze episode de zon weer even kan doorbreken.

Vlokjesdag: Rokjesdag zou nog erg ver weg zijn, maar blijkbaar zat dit al een beetje in zijn gedachten.

Kantelweekeinde: Het voorjaar gaf begin maart even acte-de-presence, maar daarna werd het weer bitterkoud. Er werd gesproken van een kantelweekeinde.

Winteruitval: Half maart was het bitterkoud, viel er weer sneeuw en 11 en 12 maart waren ijsdagen.

Waaisneeuw: Straffe wind en alweer sneeuw aan begin van astronomische lente. Ingestuurd door Geert Geenen.

Horrorlente: De lente begon op 20 maart met sneeuw en kou. Jan Brak twitterde toen horrorlente.

Lentebibbers: Die kwam van Laurent de Vries. Hij verzon dit woord in plaats van lentekriebels. Ook omdat het zo koud was bij de start van de lente.

Kroningsvorst: In Midden-Nederland beleefden we in april 9 nachten met vorst, tegen 4 normaal. Ingestuurd door Colin Ferguson uit Haalderen.

Elk voorjaar heb z'n najaar: Natte sneeuw op 23 mei.

Mei-niet-gezien-dag: Winter terwijl het ook zomer zou kunnen zijn. Op 23 mei was het dit jaar steenkoud met zelfs natte sneeuw in Hoevelaken! En Arjan van Faassen twitterde deze term.

Vergietbewolking: Het gaat om wolkenvelden met gaatjes waar de zon doorheen piept.

Hittestress: Op 25 juli hadden we een landelijke hittegolf, was het woestijnheet.

Kropwolken: Witte opbollende cumulus, die bij tijden hoger dan 10 kilometer doorgroeiden. Afkomstig van collega Raldi Croes.

Fransiscus-zomer: Op dierendag werd het zelfs 20 tot 22 graden en Geert Geenen noemde het een 'Fransiscus-zomer', naar Fransiscus van Assisi wiens feestdag volgens de heiligenkalender op 4 oktober wordt gevierd.