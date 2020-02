Het rode potlood gaat mogelijk de prullenbak in

Dat heeft een commissie gezegd die de afgelopen maanden verschillende manieren van stemmen heeft onderzocht.

Stem uitprinten

Uit dat onderzoek komt naar voren dat de methode waarbij kiezers hun stembiljetten uitprinten en die biljetten in stembussen doen, snel en veilig is. Volgens directeur Wegman van het Groenlose bedrijf Nedap heeft dat verschillende voordelen. 'Mensen die slecht kunnen zien kunnen nu wel weer stemmen zonder dat daar hulp bij nodig is. Ook kunnen stemmen nu gecontroleerd worden'.



Nedap hangt niet meteen de vlag uit



Nedap produceerde in het verleden stemmachines. Of ze ook de nieuwe stemcomputer gaat produceren, is nog maar de vraag. 'De markt is inmiddels zo anders. De aanbesteding zal waarschijnlijk Europees zijn', zegt directeur Wegman. 'Nedap is inmiddels met zoveel andere projecten bezig, de stemcomputer is zo'n klein onderdeel van ons bedrijf'.

Fraudegevoelig



De stemcomputer verdween, omdat het systeem fraudegevoelig zou zijn. Stemmen per computer gebeurde in bijna alle gemeenten voor het laatst in 2007. Burgemeesters en Ouderenbonden gaven eerder dit jaar aan dat de stemcomputer opnieuw moest worden ingevoerd. Minister Plasterk kondigde daarop een nieuw onderzoek aan.



Niet tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het gaat nog wel even duren voordat we weer elektronisch gaan stemmen. De verwachting is dat in 2019 de stemcomputer opnieuw kan worden ingevoerd.