Radboud: geen nieuwe Achmea-patiënt

Aanleiding is dat Achmea 'te weinig' zorg heeft ingekocht bij het Nijmeegse ziekenhuis, aldus de Raad van Bestuur in een interne brief, die in handen is van de NOS.



Volgens een woordvoerder geldt de richtlijn sinds 25 november. Voor kinderen, noodgevallen en academische zorg wordt een uitzondering gemaakt. In andere gevallen volgt verwijzing naar een ander ziekenhuis of wordt een bezoek uitgesteld tot na 1 januari.



Beide partijen overleggen over de vereffening van de extra kosten en het maken van nieuwe, ruimere productieafspraken.

Meer Achmea-patiënten dan voorzien

Zowel het Radboudumc als de zorgverzekeraar zeggen dat er, naar nu blijkt, te krappe afspraken zijn gemaakt. Het ziekenhuis zegt als gevolg daarvan tegen 8 tot 10 miljoen euro aan extra gemaakte kosten aan te kijken, waarvan nog maar de vraag is of die worden vergoed. 'Nu komen ze voor onze rekening', aldus een woordvoerder.



In de interne brief aan de afdelingshoofden en bedrijfsleiders patiëntenzorg-afdelingen schrijft de Raad van Bestuur: 'Wij hebben (...) meerdere malen het signaal afgegeven aan Achmea dat een te krappe productieafspraak is gemaakt. Hierbij hebben wij aangegeven dat of de afspraak voor 2013 in onderling overleg dient opgehoogd te worden of de productie voor 2013 voor Achmea-verzekerden getemporiseerd dient te worden. Tot het laatste moment hebben wij getracht (en verwacht) dat Achmea zorg zou bijkopen. Helaas is dat niet het geval.'

Achmea zou de zorgkosten die boven de gemaakte afspraken vallen niet vergoeden. Reden voor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.



Achmea: eerst meer inzicht in oorzaken

Een woordvoerder van Achmea zegt dat de verzekeraar eerst meer inzicht wil in de oorzaken voor de toename van het aantal eigen verzekerden dat bij het Nijmeegse ziekenhuis terechtkomt. 'We zijn in overleg, het is nu nog te vroeg om hard 'ja' of hard 'nee' te zeggen tegen de mogelijkheid om extra zorg in te kopen of de extra zorgkosten te vergoeden.'

Volgens de woordvoerder van Achmea zou het probleem bij andere ziekenhuizen niet spelen. Het Radboudumc op haar beurt zegt dat met andere verzekeraars dit probleem niet speelt. Overigens speelde een soortgelijk probleem eind 2012 tussen Achmea en het TweeStedenZiekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Ook hier was de oorzaak dat Achmea, volgens het Brabantse ziekenhuis, te weinig zorg had ingekocht.



De Raad van Bestuur van het Radboudumc zegt in de interne brief dat Achmea bij de onderhandelingen voor 2014 de productieafspraak op hetzelfde niveau als voor 2013 wil houden. 'oftewel 0 % groei. Wij achten het waarschijnlijk dat ook voor 2014 temporisering noodzakelijk zal zijn voor Achmea-verzekerden.'

Zorgbelang Gelderland: 'onacceptabel'



Directeur Eric Verkaar van Zorgbelang Gelderland noemt de ontstane situatie 'waanzinnig en onacceptabel'.

'Dit kan niet waar zijn. Naar mijn weten is dit nog nooit voorgekomen dat een ziekenhuis patiënten weigert omdat de zorgverzekeraar te weinig zorg inkoopt. Je ziet wel dat zorgverzekeraars soms bepaalde zorg bij ziekenhuizen niet inkopen vanwege kwalitatieve redenen, maar dit heb ik nog niet gehoord. Achmea heeft ook een zorgplicht en de patiënt heeft in Nederland nog altijd vrij recht op ziekenhuizen.'

'Ik ga morgen meteen contact opnemen met Achmea en het Radboud. Achmea moet zo snel mogelijk met geld op de proppen komen en ik wil van het Radboud wel weten wat zij er allemaal al aan gedaan hebben om dit te voorkomen. Dit is echt iets voor de politiek. Het ministerie moet ingrijpen', aldus Verkaar.

SP: Achmea moet betalen

SP-Kamerlid Renske Leijten, woordvoerder zorg, reageert op haar Twitter-pagina: 'Achmea heeft zorgplicht. Moet vergoeden. Radboud mag patiënt geen zorg te onthouden. Ruzie niet over hoofd patiënt uitvechten.'