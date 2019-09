Bestrijding afvalbrand Zaltbommel lastige klus

De brandweer in Zaltbommel verwacht ook nog komende nacht bezig te zijn met het blussen van de grote brand in een afvalloods aan de Unieweg.Sinds zondagmiddag vecht de brandweer met man en macht tegen een smeulende berg afval van 11 meter hoog.

Die bevindt zich in een loods van een afvalcontainerbedrijf. De partij begon 's middags te broeien.

De problemen doen zich voor bij het bedrijf Van Rijnsbergen-Liebregts Transport en Milieu. De brandweer van Zaltbommel heeft de grootste moeite het vuur te bestrijden en moest gisteravond rond 21.00 uur opschalen. De vlammen sloegen toen uit het dak. De loods kan inmiddels als verloren worden beschouwd.



Brand meester



Halverwege de nacht werd het sein brand meester gegeven. De brandweer verwacht de hele dag nog bezig te zijn, omdat het afval uit de loods moet worden getrokken voor het nablussen. Er worden voortdurend kleine hoeveelheden afval naar buiten gehaald, maar dat wordt bemoeilijkt door instortingsgevaar.

Metingen in wijde omgeving

De brandweer voerde gisteravond al metingen uit in de omgeving, maar ook in plaatsen als Geldermalsen, Meteren, Buren, Tiel en Wijk bij Duurstede. Woordvoerder Ben van Ingen Schenau van de politie zegt dat in de loods kantoorafval lag opgeslagen. 'We hebben geen aanwijzingen dat de rook hiervan gevaarlijk is.'



Het RIVM is ook nog bezig met metingen. Tot de uitslag bekend is, wordt omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de broei in de afvalberg kon ontstaan is onduidelijk.