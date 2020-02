Project 2013 van Jordania mislukt

Over de redenen voor het definitieve vertrek van Merab Jordania bij Vitesse worden officieel geen mededelingen gedaan.Geen Champions LeagueMaar bronnen rond de Arnhemse club melden dat zijn aftocht mede is ingegeven door het niet slagen van het Project 2013.

Hoewel Vitesse op dit moment koploper is in Nederland, had de club eigenlijk al kampioen moeten zijn of Champions League moeten spelen volgens de ambities van Jordania. Die sprak hij bij zijn komst in augustus 2010 ook direct uit.

Onverantwoorde investeringen

De investeringen die de ex-clubbaas deed waren niet altijd verantwoord. In de loop der jaren werden miljoenen uitgegeven aan spelers die nauwelijks of geen waarde hadden voor Vitesse. Verder versleet de club onder zijn bewind in drie jaar tijd zes trainers. Ook ging er veel geld naar makelaars van diverse spelers. Hier zou Jordania wellicht niet op zijn afgerekend, als Vitesse daadwerkelijk de landstitel had veroverd.

Populair bij spelers en supporters

Merab Jordania wordt door zijn opvolger Bert Roetert geprezen vanwege zijn inzet en voor de basis die hij heeft gelegd om de club naar een hoger plan te tillen. Zo is Jordania verantwoordelijk voor de lang gewenste bouw van het hypermoderne trainingscomplex op Papendal. De ex-clubeigenaar gold ook als een echte voetbalman en hij was bijzonder populair bij de spelers en supporters van Vitesse.