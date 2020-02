Tijd over? Ga een oehoe bekijken!

Daarom is er nu een oproep van Staatsbosbeheer om volgers te werven. Via de site volgdeoehoe.nl kan er dag en nacht naar een uilennest gekeken worden in de steengroeve van Winterswijk.



Boswachter Tjibbe Hunink laat weten geen wetenschappers te zoeken, maar gewoon mensen die zin en tijd hebben om zoveel mogelijk te noteren wat er gebeurd. Deze informatie wordt uiteraard gedeeld met de Oehoewerkgroep Nederland.

Staatsbosbeheer zal de weersomstandigheden gaan bijhouden en gecombineerd hopen ze uiteindelijk iets meer te weten te komen over de invloed van het weer op de activiteiten van de oehoe. Voor het onderzoek is geen opgave nodig. Via het forum op de site kunnen oehoespotters uiteraard wel afspraken maken wie wanneer kijkt, om dubbelingen te voorkomen.

Maar wat moet er dan worden opgeschreven?

De deelnemers aan het onderzoek moeten zoveel mogelijk informatie opschrijven. Dus wanneer zag je de oehoe, wat deed het dier, wat was het hapje in zijn klauwen en wanneer vloog het dier weer weg? Maar bijvoorbeeld ook of de oehoe geluid maakte, hoe laat dat begon, en hoe lang de uilenroep duurde. Voorbeeld: dinsdag 10 december is er van 16:21 uur tot 21.14 uur door de uilen geluid gemaakt. Er waren '14 roepsessies' waarbij het mannetje in totaal 587 keer riep en het vrouwtje slechts 1 keer!



Dit is het negende broedseizoen voor de oehoe in de Achterhoek. Toen het mannetje vorig jaar doodging, kwam er in de winter een nieuw mannetje de groeve bezoeken. Begin dit jaar werden voor het oog van de webcam twee jonge oehoes geboren.