'Niets te doen aan massaontslag Philadelphia'

In november maakte de zorginstelling bekend dat de komende 2 jaar 900 banen verdwijnen. In Gelderland biedt Philadelphia op tientallen locaties begeleiding aan verstandelijk gehandicapten.



Philadelphia zegt dat de reorganisatie nodig is omdat de inkomsten de komende jaren met zo'n 40 miljoen zullen dalen. Zo gaat de begeleiding van thuiswonenden per 1 januari 2015 naar de gemeenten en worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In antwoord op Kamervragen van de SP zegt Van Rijn dat een organisatie zelf beslist hoe ze hierop anticipeert.

Sensire



Volgens Van Rijn valt de situatie bij Philadelphia moeilijk te vergelijken met die van Sensire. Die Achterhoekse zorginstelling ontsloeg 800 thuishulpen. Nadat daar door Van Rijn en minister Asscher van Sociale Zaken een waarnemer was aangesteld, werd geregeld dat zij hun baan behouden. Zij komen in dienst van de thuiszorgorganisaties TSN of Zorgkompas.



'Bij Philadelphia betreft het vooralsnog aangekondigde ontslagen waarvoor nog geen ontslagvergunning is aangevraagd. Bovendien wil Philadelphia de komende twee jaar gebruiken om de reorganisatie geleidelijk te laten verlopen en hierbij alles in het werk stellen om de gevolgen voor het personeel zo goed mogelijk op te vangen', aldus Van Rijn.

Sociaal plan

Van Rijn meldt dat Philadelphia met de vakbonden in overleg is over een sociaal plan. De organisatie heeft hem laten weten dat ze inzet op een plan waarin wordt geïnvesteerd in 'door-, bij- en herscholing voor alle medewerkers, boventallig en niet-boventallig'.