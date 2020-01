Verdachte villamoord cel in voor inbraak

Een van de mannen die mogelijk ten onrechte is veroordeeld voor de Arnhemse villamoord, de 44-jarige Kemal P., is vandaag door de politierechter in Arnhem veroordeeld voor een poging tot inbraak in een café in Velp.

P. kreeg een celstraf van 88 dagen opgelegd, gelijk aan zijn voorarrest.

Kemal P. werd op 31 oktober vorig jaar samen met een medepleger op heterdaad betrapt in het café aan de Oranjestraat in Velp. Ze waren met een breekijzer door het fustenluik naar binnen geglipt en probeerden de kluis te openen. Dat lukte niet, omdat de politie al was gealarmeerd door een buurman die gestommel had gehoord.

Tijdens de zitting zei P. dat hij blij is dat de inbraak is mislukt. Nu wil hij een nieuwe start maken. Zijn veroordeling voor de villamoord had hem tot een ander mens gemaakt. 'Ik ben onschuldig, maar niemand geloofde me,' vertelde hij de politierechter in tranen. 'Die zaak heeft mijn leven geruïneerd. Ik heb in een hel geleefd.'