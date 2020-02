Perrontunnel in Arnhem krijgt na drie jaar een plafond

De perrontunnel van het Centraal Station in Arnhem krijgt in de zomer van volgend jaar eindelijk een houten plafond, verwacht ProRail.

Sinds de opening van de tunnel in juli 2011 ligt het plafond open.



Er was eerst gekozen voor bamboe en cederhout, maar die materialen bleken niet brandveilig. ProRail liet in januari weten dat er in de zomer van dit jaar zou worden begonnen met het plafond. Na een zoektocht was de keus gevallen op de houtsoort Oregon Pine, wat voor een 'sfeervol plafond' moet zorgen. Tests hebben volgens ProRail uitgewezen dat Oregon Pine uitermate geschikt is. Het wordt geïmpregneerd.

Dat er pas medio volgend jaar met het plafond wordt begonnen, komt volgens woordvoerder Jouke Schaafsma omdat het hout tegelijk wordt besteld met het hout voor de stationshal. Dat bespaart kosten. Bovendien is de perrontunnel nog steeds niet waterdicht. Als het flink regent, staan er geregeld plassen in de tunnel. Pas als alle 'restpunten' zijn gedicht, is het verantwoord om er hout tegen aan te zetten.