Weduwnaar Villamoord: 'de wond ligt weer helemaal open'

Het is meer dan terecht dat het boek over de Arnhemse Villamoord uit de handel is gehaald.

Dat zegt de weduwnaar van de vrouw die destijds werd vermoord. Het boek is geschreven door Maastrichtse onderzoekers die zeggen dat de mannen die indertijd als dader zijn veroordeeld misschien wel onschuldig zijn. Het boek is maandag uit de handel gehaald.

'Dit heeft niets met wetenschap te maken, een deel van het boek is pure speculatie', zegt de 80-jarige weduwnaar. 'Het is een vreselijk boek, de wond is weer helemaal open.' Zijn vrouw werd in 1998 doodgeschoten tijdens een overval. Een 33-jarige vriendin die in huis was, kreeg een schampschot langs haar hoofd.

Er werden negen verdachten opgepakt voor de moord. Maar volgens de onderzoekers van het project Gerede Twijfel van de Universiteit van Maastricht is het goed mogelijk dat zij onschuldig zijn. Er zou niet genoeg bewijs zijn. In het boek wijzen de onderzoekers naar de 33-jarige vriendin, die ook slachtoffer is.

Kritiek Van Koppen op suggestie

De Amsterdamse hoogleraar Van Koppen, initiatiefnemer van het project, nam maandag in een verklaring afstand van de suggestie dat de vriendin van het slachtoffer met de zaak te maken heeft. Die passage zou hem niet zijn voorgelegd. Hij verwijt Han Israëls van de Maastrichtse Universiteit die verantwoordelijk is voor de publicatie eigengereid gedrag.

In een brief aan de broer van de vriendin schrijft Van Koppen: 'Tussen de eerdere versie van de tekst over de villamoord die ik zag en de versie die nu is uitgegeven, is ten minste één essentieel onderdeel aan het boekje toegevoegd: een verhandeling waarin wordt besproken dat wellicht het overlevende slachtoffer de dader is. Dat is een bijzonder speculatief stuk tekst. Dat beseft Israëls kennelijk ook, want hij deelde deze week aan de uitgever mee dat hij met opzet het slachtoffer en de nabestaanden pas op het moment van publicatie heeft ingelicht. Ik ben het met u eens dat dit een onzorgvuldige manier van werken is dat niet op deze manier had mogen gebeuren. In een kwestie als de onderhavige had ten minste uw zus de gelegenheid moeten hebben om in het boekje een weerwoord te geven.'

'Hij trekt zich daar niets van aan'

'Ook op dit punt gaat Israëls geheel zijn eigen gang. Dat doet hij op meer gebieden, zoals het woord in de pers laten voeren door de studenten. Ik wil benadrukken dat ik aan al dit optreden part noch deel heb of heb gehad en dat ook tegenover Israëls zelf heb afgekeurd. Hij trekt zich daar niets van aan.'

'Ik heb vandaag met de uitgever afgesproken dat de uitgave wordt gestaakt. Ik zal vervolgens overleggen wat de volgende stap zal zijn, als mij de gelegenheid wordt gegeven daarop invloed uit te oefenen. Ik betreur de gang van zaken ten zeerste. Het is voor uw zus een uitermate ongelukkig gang van zaken', aldus Van Koppen.