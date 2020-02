6 vragen over Michelinsterren voor restaurants

In Maastricht is maandag bekendgemaakt welke restaurants in Nederland een of meerdere Michelinsterren hebben in 2014.

Oud Sluis in Sluis raakte alle 3 sterren kwijt, omdat chef-kok Sergio Herman een nieuwe uitdaging aangaat in Antwerpen. De plaats van Oud Sluis wordt ingenomen door De Leest in Vaassen, het enige restaurant in Gelderland met 3 sterren. Nederland heeft er overigens maar 2, het andere 3-sterrenrestaurant is De Librije in Zwolle.



Waar in Gelderland zijn er sterrenrestaurants?

In de provincie zijn er 10. De Leest in Vaassen is de absolute topper met 3 sterren en de andere hebben er 1. Het zijn: 't Raedthuys in Duiven, De Echoput (Hoog Soeren), Le Marron (Malden), Het Koetshuis (Bennekom), Basiliek en 't Nonnetje (Harderwijk), De Kromme Dissel (Heelsum), O Mundo (Wageningen) en 't Schulten Hues (Zutphen).

Hoe kom je aan een Michelinster?

Restaurants worden meestal anoniem bezocht, de Michelin-inspecteur maakt zichzelf niet bekend. Er gelden 5 criteria: er wordt beoordeeld op de kwaliteit van de producten, de beheersing van kooktechnieken en smaken en hoe de persoonlijkheid van de chef in zijn of haar gerechten doorklinkt. Ook wordt gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding en de constantheid van de prestaties door de tijd heen en over de hele kaart.

Kun je zonder reserveren in sterrenrestaurants terecht?

Meestal moet je van tevoren reserveren, maar spontaan binnen komen kan natuurlijk altijd. Wie bijvoorbeeld bij De Librije in Zwolle (3 sterren!) wil reserveren, heeft de keuze uit diverse data. Maar voor een kerstmenu bent u te laat.



Is eten in een sterrenrestaurant voor iedereen weggelegd?

De prijzen in een sterrenrestaurant liggen hoger, maar u mag wat van de chef-kok verwachten. Een reerug bij De Leest in Vaassen kost 58 euro en is het duurste hoofdgerecht. Voor een toetje telt u minimaal 18 euro neer. De ster is overigens aan de kok gelieerd. Als de chef-kok stopt of ergens anders een zaak begint, dan raakt het restaurant de Michelinster(ren) kwijt. Vindt u een sterrenrestaurant te duur? Restaurants met een zogeheten Bib Gourmand hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.



Is een Michelinster een vloek of een zegen voor een restaurant?

Personeel van De Echoput in Hoog Soeren vindt het een zegen. Het dwingt je om het onderste uit de kant te halen voor je gasten, zegt een medewerker. Er zijn ook restaurants die geen sterren willen. Je krijgt ander publiek binnen en de druk om te presteren is hoog.



Hoe moet je je gedragen in een 'sterrentent'?

Met een beetje kennis van de menu- en wijnkaart, tafelmanieren en etiquette kom je een heel eind. Qua bestek eet je gewoon van buiten naar binnen. En u hoeft echt niet uw bord leeg te eten.

