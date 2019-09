Sterfdag #1200 van Keizer Karel, die uit Nijmegen

Het is vandaag de 1200ste sterfdag van Karel de Grote.

De keizer van de westerse wereld in de eerste jaren van de negende eeuw.



Zijn thuisbasis was Aken, maar in Nijmegen kom je zijn naam overal tegen. In het Keizer Karelplein, het Keizer Karelcollege, korfbalvereniging Keizer Karel. En op heel veel plekken wordt Keizer Karel dit jaar geëerd. En natuurlijk kan de gemeente Nijmegen niet achterblijven.



Maar niet vandaag, maar op 30 maart, zegt historica en betrokken bij de canon van Nijmegen Dolly Verhoeven. 'Dat is, voor zover wij weten, de dag waarop hij voor het eerst in Nijmegen was. Hij kwam hier het paasfeest vieren.'

Noormannen verwoestten het paleis

Het rijk van de middeleeuwse vorst was groot, zegt Verhoeven. 'Je kunt het vergelijken met modern Europa nu. Keizers en koningen reisden in die tijd rond met hun hele gevolg. Daarom liet Karel in Nijmegen een paleis bouwen op de Valkhofheuvel. Dat is door de noormannen verwoest.'

Vanaf 30 maart zijn in Nijmegen tal van activiteiten in het kader van het Keizer Kareljaar. De Radboud Universiteit, Museum het Valkhof, de gemeente Nijmegen, de Stichting Gebroeders van Limburg en de Valkhofvereniging organiseren die samen.



Tijdschrift over Karel de Grote



Over het Valkhof komt een boek uit en aan Karel de Grote wordt een tijdschrift gewijd. De figuur Karel de Grote doet verder mee aan de optocht van het Gebroeders van Limburgfestival. Bovendien komt een tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De gemeente belooft dat nog veel meer plannen in de maak zijn.