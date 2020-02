Neerijnen: Van Hedel per januari weg

Burgemeester Van Hedel van Neerijnen heeft donderdagavond in de gemeenteraad zijn vertrek aangekondigd per 1 januari aanstaande.

Het vertrek komt niet als een verrassing; eerder dit jaar nam de gemeenteraad een 'motie van afscheid' aan, waarin Van Hedel werd opgeroepen uiterlijk per 1 januari de eer aan zichzelf te houden. Van Hedel zelf kondigde eind die maand al aan 'zo snel mogelijk' te zullen vertrekken.



Volgens de SGP, die de motie destijds indiende, was Van Hedels positie niet langer houdbaar. Hij had ten onrechte dubbele woonlasten gedeclareerd en was niet transparant naar de raad. De motie werd met 9 tegen 6 stemmen aangenomen.

Dubbele lasten braken Van Hedel op



De partijen verweten Van Hedel onder meer dat hij een datum in een huurcontract zou hebben veranderd om in aanmerking te komen voor vergoeding van dubbele woonlasten. Wettelijk gezien had Van Hedel recht op die dubbele vergoeding omdat hij zijn oude huis in Valkenswaard nog niet had verkocht, maar al wel een woning moest huren in Neerijnen. Probleem, aldus de gemeenteraad, was dat Van Hedel wel huur declareerde terwijl het huis in Haaften nog niet eens af was.



Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten stelde in maart vast dat de burgemeester niet heeft gefraudeerd, maar wel die indruk heeft gewekt. De SGP nam het Van Hedel enorm kwalijk dat hij de raad niet kende in de situatie.



Eind maart kondigde Van Hedel aan 'zo snel mogelijk' te zullen opstappen. In oktober ging in Neerijnen nog een petitie rond met de bedoeling Van Hedel voor de gemeente te behouden. Commissaris van de Koning Cornielje, die de petitie toen in ontvangst nam, liet zich daar niet verder over uit. Hij was op dat moment in Neerijnen om met de fractievoorzitters te overleggen over de de bestuurlijke situatie en de richting waar het in Neerijnen naar toe moet.

Van Hedel werd in mei 2011 door de gemeenteraad unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester en op 15 juni van dat jaar geïnstalleerd. In Valkenswaard was hij 10 jaar lang wethouder voor de VVD.



Woonlasten probleem voor meer burgemeesters

Van Hedel is niet de enige Gelderse burgemeester die problemen heeft met dubbele woonlasten. Eerder deze week maakte de nieuwe burgemeester van Scherpenzeel, Ben Visser, bekend nog zeker een half jaar te forenzen tussen zijn nieuwe gemeente en zijn woonplaats Urk. Ook hij raakt zijn huis maar niet kwijt.

Burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard maakte enkele weken daarvoor bekend in de knel te zitten met dubbele woonlasten, maar geen aanspraak te zullen maken op de vergoedingsregeling.