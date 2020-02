OM wil getuigen horen over dood Van der Stap

Ronald P., de moordenaar van Christel Ambrosius uit Putten, werd eerder vrijgesproken in deze zaak omdat er geen sluitend bewijs was.

Dinsdag was de eerste zitting in de hogerberoepszaak tegen P. Voor de rechtbank die hem vrijsprak, kwam destijds niet vast te staan hoe de studente is vermoord. Het Openbaar Ministerie wil nu dat de drie deskundigen op zitting met elkaars verklaringen worden geconfronteerd. Mogelijk werd Van der Stap in 2005 gewurgd. Ook een celgenoot van P, die zich na de vrijspraak meldde, wordt gehoord.

Puttense moord



In de Puttense Moordzaak is Ronald P. wel veroordeeld. Hij ging tot de Hoge Raad om zijn onschuld aan te tonen, maar alle rechters zeggen dat hij schuldig is. De zaak draait om de moord op de stewardess Christel Ambrosius, die in 1994 in het huis van haar oma werd vermoord.

De zaak heeft een lange historie, omdat eerder twee mannen onterecht werden veroordeeld. Lees meer over de Puttense Moordzaak in ons dossier.