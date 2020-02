Komende tijd geen drones boven Arnhem

Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten, zegt het college van burgemeester en wethouders.

D66 had er vragen over gesteld. Vorig jaar werden de drones wel ingezet bij offensief voor het voorkomen en bestrijden van woninginbraken in Arnhem. D66 was hier boos over, omdat dit in het geheim gebeurde. Volgens de partij is de privacy geschaad, terwijl het aantal inbraken in de stad niet is gedaald.

Burgemeester en wethouders lieten op eerdere vragen van D66 al weten dat personen niet te herkennen zijn en dat kentekenplaten niet zijn te lezen. Het college zegt dat de privacy ook voor het college van groot belang is. De burgemeester zal erop toezien dat die gewaarborgd blijft.



Het OM heeft gezegd dat het zich terughoudend zal opstellen bij de inzet van drones. De burgemeester zal overigens worden ingelicht als deze vliegtuigjes worden ingezet, zeker als ze boven woonwijken vliegen.