Syriëgangers zijn paspoort kwijt

Dat zei Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, op Radio 1.



De acht waren van plan naar Syrië te gaan of waren er al geweest. Ze zijn betrokken geweest bij de jihad en dat kan volgens Schoof schadelijk zijn voor Nederland. Ze kunnen nu niet meer naar het buitenland. Het is onbekend of het om Gelderlanders gaat. Gemeenten worden hiervan op de hoogte gesteld, de gemeente Arnhem doet hier geen mededelingen over.

Het is volgens de huidige wet niet mogelijk om hen het Nederlanderschap te ontnemen. Nu is het alleen mogelijk om dat Nederlanderschap in te trekken als iemand in vreemde krijgsdienst is en niet vanwege het ondernemen van terroristische handelingen. Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over de aanpassing van die wet.

Volgende week dinsdag staan twee Arnhemse Syriëgangers die in Duitsland zijn gearresteerd voor de rechter. Beide mannen wordt training en voorbereiding voor een terroristische handeling ten laste gelegd.