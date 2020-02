Man verdacht van wurgen ex in Zevenaar

De 30-jarige vrouw die in juli in Zevenaar is vermoord, is door wurging om het leven gekomen.

Haar 32-jarige ex-vriend wordt van de moord verdacht. Dat bleek woensdag op de regiezitting in de rechtbank in Arnhem.



De vrouw werd in de nacht van dinsdag 23 juli in haar woning aan de Spaakstraat in Zevenaar om het leven gebracht. Het zoontje van het slachtoffer heeft 's ochtends het dode lichaam van zijn moeder in haar slaapkamer gevonden. De ex-vriend is dezelfde dag aangehouden in het Duitse Emmerich, waar hij verbleef. Een dag nadat hij aan Nederland werd uitgeleverd, bekende hij de vrouw te hebben gedood.

Ladder



Zijn advocaat vroeg tijdens de regiezitting om een dvd met beeld- en geluidsopnames van de verhoren. Hij wil aantonen dat de man niet de bedoeling had zijn ex te doden. De verdachte zou 's nachts met een ladder naar de woning zijn gegaan om in te breken en zijn spullen terug te halen. Toen de vrouw wakker werd, zou het hem zwart voor ogen zijn geworden en zou hij zijn ex-vriendin hebben gewurgd.

Opnames



De rechtbank heeft het verzoek om opnames van de verhoren toegewezen. De zaak wordt pas 5 maart inhoudelijk behandeld. Omdat de partner van de moeder van het slachtoffer op de grote vaart zit, wordt de zitting maanden uitgesteld.