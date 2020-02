Nieuwe kritiek op NVWA na rapport Foppen

Dinsdag bleek al dat de inspectiedienst de salmonella-uitbraak bij visverwerker Foppen uit Harderwijk slecht heeft aangepakt. Nu stelt de Algemene Rekenkamer dat de NVWA niet in staat is om goed toezicht te houden.

Vanaf 2012 zijn 3 inspectiediensten samengevoegd tot de NVWA. Die moet onder meer de voedselveiligheid in de gaten moet houden. De Algemene Rekenkamer, die controleert of het Rijk op een goede manier geld uitgeeft en beleid uitvoert, komt tot de conclusie dat de nieuwe inspectiedienst sindsdien nog niet de kennis heeft over bestaande gevaren. De NVWA is nog bezig met het maken van een risicoanalyse voor de 23 sectoren waarover toezicht moet worden gehouden. Ook is de kostenbesparing, die de fusie moest opleveren, bij lange na niet gehaald.

Dinsdag was er ook al kritiek op de NVWA vanwege de aanpak van de salmonella-uitbraak bij visverwerker Foppen in Harderwijk. De nieuwe inspectiedienst was volgens een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid niet klaar voor zo'n grote uitbraak en greep niet tijdig in. Een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer kan niet ingaan op de aanpak van de NVWA bij Foppen. Dat was geen specifiek onderdeel van het onderzoek van de Rekenkamer.

Meer informatie over het onderzoek naar Foppen leest u in een uitgebreid dossier op foppen.gld.nl