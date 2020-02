Kaak Britse soldaat op Marktplaats

De politie heeft woensdag in Oss de vermoedelijke resten van een Britse militair in beslag genomen.

De resten waren op Marktplaats aangeboden door een inwoner van Oss die in de advertentie vermeldde dat de botresten waren opgegraven bij Nijmegen.



Volgens een woordvoerder van de politie bood de man in dezelfde advertentie ook een Britse helm en uitrustingsstukken aan.

De botresten, vermoedelijk van een kaak, zijn overgedragen aan de identificatiedienst van Defensie. Die moet vaststellen of het inderdaad om menselijke resten gaat. De politie houdt nog even een slag om de arm. 'Het kan best zijn dat de man de spullen bij elkaar heeft gezocht en dit verhaal heeft opgehangen om het wat interessanter te maken'. aldus een woordvoerder.

Niet met metaaldetector de bossen in



In en rond Nijmegen is vanaf september fel gevochten, na de luchtlandingen van Market Garden. Het is in Nijmegen sinds 2006 officieel verboden om met metaaldetectoren te zoeken, onder meer naar resten uit de oorlog. De gemeente heeft het verbod onder meer ingesteld om te voorkomen dat schatzoekers veldgraven verstoren. Ook de gemeente Arnhem, waar sinds de gevechten van september 1944 veel oorlogstuig in de grond zit en waar nog steeds onontdekte veldgraven zijn, heeft een dergelijk verbod.



Dat het ook anders kan, bewezen twee amateurarcheologen die in 2011 in Groesbeek de resten van twee Amerikaanse para's vonden. De twee meldden hun vondst, waarna intussen een van de Amerikanen alsnog kon worden geïdentificeerd.

(foto boven artikel: veldgraf van een onbekende Britse soldaat na de Slag om Arnhem)