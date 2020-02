CDA: kijk serieus naar alternatief plan goederenvervoer

Dat zegt CDA-Kamerlid De Rouwe.



De Rouwe vindt dat de staatssecretaris ook moet kijken naar het initiatief van het Rotterdams Havenbedrijf en de provincies Gelderland en Overijssel. Die doen onderzoek naar de mogelijkheid om alsnog een noordtak van de Betuweroute aan te leggen.



De vier varianten voor een treinverbinding voor goederenvervoer in het oosten van Nederland 'denderen allemaal door duizend dorpen', stelt De Rouwe. De alternatieve route van het Havenbedrijf is duurder, maar nu er bereidheid is om mee te betalen moet er toch goed naar worden gekeken, vindt de CDA'er. De Tweede Kamer overlegt maandag met Mansveld over de spoorprojecten.

Het kabinet wil meer goederenvervoer in het oosten, zodat er in het westen van het land zonder spoorboekje kan worden gereden. Bovendien staat de Tweede Maasvlakte over een paar jaar vol met bedrijven, die hun producten willen doorsturen naar het achterland. De tienduizenden mensen die vlak bij het spoor wonen, maken zich zorgen om het aantal treinen dat langs hun huizen gaat rijden. Ook zijn ze bezorgd over gevaarlijke stoffen. Er zijn al diverse acties geweest.