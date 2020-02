Oude IJsselstreek vindt mestactie in Varsseveld 'niet netjes'

'De suggestie wordt gewekt dat de brief van de gemeente is,' vertelt een voorlichter van de gemeente. 'Het logo is wel iets anders dan ons logo, maar het lijkt er wel op.'

De actievoerders hebben huis-aan-huis brieven verspreid die zogenaamd van de gemeente afkomstig zijn. In de brief vraagt de gemeente of de inwoners hun tuinen ter beschikking willen stellen voor het uitrijden van mest, zodat er geen vergistingsinstallatie nodig is.



De gemeente heeft maandagmorgen enkele telefoontjes gekregen van inwoners. 'Sommige inwoners zijn verward en dat betreuren wij.'



In de brief staat ook dat er maandagavond een informatieavond is in Varsseveld. 'Dat is wel serieus', aldus één van de actievoerders, 'We hebben verschillende Achterhoekse gemeenten uitgenodigd en we hopen dat zij ook hun zegje willen doen vanavond.' De voorlichter van de gemeente Oude IJsselstreek laat weten dat er vanuit de gemeente niemand bij de informatieavond zal zijn.



Elektriciteit uit mest en mais



Een biogasinstallatie maakt gas uit mest, maïs en gras. Met het biogas kan vervolgens elektriciteit worden opgewekt. De gemeente wil een biogasinstallatie in Varsseveld, maar omwonenden zijn bang voor overlast en veiligheidsrisico's.