Arnhem wil ander beleid coffeeshops

De gemeenteraad van Arnhem wil dat burgemeester Kaiser zich in Den Haag hardmaakt voor het aanpakken van de 'achterdeurproblematiek' bij coffeeshops.

In Nederland mag wiet worden verkocht, maar het kweken en leveren aan coffeeshops is illegaal. 'Een kromme situatie', vindt een meerderheid in de raad.



D66, GroenLinks en SP in Arnhem pleitten vorige week voor een proef met legale teelt en aanvoer van wiet. Minister Opstelten liet al snel weten dat hij zulke experimenten afwijst.



Maandagavond kregen D66, GroenLinks, SP en PvdA in de raad ruime steun voor hun motie waarin ze Kaiser oproepen in Den Haag een vuist te maken naar Opstelten. Ze vinden dat de politie veel tijd kwijt is aan de opsporing van illegale plantages en zeggen dat illegale teelt tot brandonveilige situaties leidt.



Ook zeggen ze dat er nu geen eisen kunnen worden gesteld aan de kwaliteit en het gehalte verslavende stoffen. De partijen willen dat Kaiser zich aansluit bij een gezamenlijke gemeentelijke lobby of dat hij daartoe het initiatief neemt.

Burgemeester stuurt brief



Kaiser zei in een reactie dat hij ook vindt dat er iets moet gebeuren. Maar hij liet zich niet uit over een mogelijke oplossing. Kaiser benadrukt dat een gemeente zich aan de Nederlandse wet en aan internationale verdragen moet houden. De burgemeester zal een brief aan de minister sturen, liet een woordvoerder dinsdag weten.