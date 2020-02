Misbruik kerk: excuses over rol OM

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft donderdag in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor de manier waarop het Openbaar Ministerie in het verleden slachtoffers van seksueel misbruik binnen de RK Kerk in de steek liet.Opstelten maakte de excuses bij de behandeling in de Kamer van een rapport over de rol van het OM.







Daaruit blijkt dat overleg tussen het OM en de kerkelijke leiding er vaak toe leidde dat de zaak tegen een verdachte geestelijke milder werd afgedaan. Opstelten wil ook nader onderzoek naar de manier waarop de politie destijds met aangiften omging.



Verhalen slachtoffers optekenen

Het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek Handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk verscheen medio september en volgt op het rapport van de commissie Deetman. Die startte zijn onderzoek mede na het verschijnen van berichten over seksueel misbruik in internaat Don Rua in 's-Heerenberg.



Opstelten zei in de Kamer bereid te zijn geld te steken in projecten voor het vastleggen van de verhalen van slachtoffers. Ook wil hij met de kerk in gesprek te gaat over het opnemen van een of meerdere vrouwen in de commissie die de schadeclaims bekijkt. Tenslotte liet Opstelten weten dat wat hem betreft ruimhartig moet worden omgegaan met slachtoffers die zich later hebben gemeld.

