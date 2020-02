Opnieuw brand op camping in Kerkdriel

Bij de brand aan de Maasbandijk is vrijdagavond een chalet verloren gegaan. Een chalet ernaast liep brandschade op.



Iets voor 22.00 uur kwam de melding van een middelbrand. Niet veel later werd er opgeschaald naar 'grote brand'. Volgens een ooggetuige was er sprake van een 'grote vuurzee'.



Het is de derde keer in korte tijd dat er brand is op de camping in Kerkdriel. Ook op een camping in Aalst gingen de afgelopen tijd verschillende stacaravans in vlammen op. De politie vermoedt dat in Aalst sprake was van brandstichting.

Wat de oorzaak is van de brand van afgelopen vrijdagavond moet nog worden onderzocht.