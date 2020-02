Neemt u dinges tot uw wettige echtgenoot? JA!

Binnenkort op uw beeldbuis. RTL en SBS mogen na een uitspraak van de rechter beide een programma presenteren met bruidsparen die elkaar niet kennen.

Is zo'n programma een kijkcijferkanon? In Denemarken wel, en of dat in Nederland ook het geval is moet nog blijken.

Een mooi moment

Trouwambtenaar Henk Smaling uit Nijmegen voltrok tussen de 500 en 600 huwelijken, onder meer tussen twee homoseksuele mannen van ruim in de tachtig. 'Het was een van de mooiste momenten in mijn loopbaan', zegt Smaling.

Maar of hij ook op een huwelijk tussen twee wildvreemden zit te wachten...