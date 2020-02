'Dood ook gewoon voor gehandicapten'

Dat er speciale aandacht is komt door Peter Dibbets, zelf licht verstandelijk beperkt, belangenbehartiger bij de LFB in Winterswijk en zelf bovenmatig geïnteresseerd in de uitvaart. Hij vindt dat verstandelijk beperkten nu nog te vaak weggehouden worden bij uitvaarten en daar moet verandering in komen. Daarom houdt hij tijdens de beurs een begrijpelijke presentatie voor deze doelgroep. Ook maakte hij al eerder een eenvoudig wilsbeschikkingsboekje, getiteld 'Regie over je eigen uitvaart'.



Als de dood voor de dood



Dibbets kwam jaren gelden tijdens zijn werk in aanraking met 'de dood'. Hij wil in de toekomst een eigen uitvaartonderneming: 'Het is voor het eerst dat ik samen met Oost Gelre Uitvaartverzorging een uitvaartbeurs organiseer. Ik heb zelf een half jaar in het crematorium in Usselo gewerkt. Daar merkte ik dat verstandelijk gehandicapten vaak nog worden weggehouden bij uitvaarten. En dat terwijl die mensen ook emoties hebben en er gewoon bij moeten kunnen zijn. Daarvoor werkte ik 12 jaar in een verzorgingshuis. Daar ben ik voor het eerst in aanraking met de dood gekomen. In de kelder stond namelijk standaard een doodskist klaar. Op een dag vroeg de huismeester of ik die mee naar boven wilde tillen. Daarvoor was ik als de dood voor de dood, maar dat was toen gelijk weg. Sinds die tijd wil ik verder in dit vak, ik wil een eigen uitvaartbedrijf voor mensen met en zonder verstandelijke beperking.'



Regie over eigen uitvaart



'Rob Krabben eigenaar van Oost Gelre Uitvaartverzorging helpt me daarbij. Hij kwam mij tegen op de Facebooksite Dood Gewoon. Ik heb inmiddels een eigen wilsbeschikkingsboekje gemaakt. Dat heet 'Regie over je eigen uitvaart'. De bestaande boekjes zijn veel te moeilijk voor gehandicapten. Maar ik wil dus nog veel meer. Wil leren mensen af te leggen, heb al wel een keer een papegaai afgelegd, toen ik een tijdje in het Dierencrematorium in Heelweg werkte. Zondag tijdens de beurs houd ik ook een powerpointpresentatie over wat er allemaal komt kijken bij de dood. Ik hoop dat er gehandicapten op af komen. We hebben ze wel uitgenodigd maar het is even afwachten of ze ook komen'.



Soep en broodjes



Over zijn eigen einde heeft Peter ook al uitgebreid nagedacht: 'Dat ligt allemaal al vast. Ik wil gecremeerd worden bij de Slangenburg in Doetinchem. Ik weet wat ik dan voor kleren aan wil, welke muziek erbij hoort en na afloop geen koffie met cake maar soep met broodjes'.

André Geerdink van Oost Gelre Uitvaartverzorging houdt de beurs samen met Peter Dibbets. Naast de presentatie in begrijpelijke taal door Peter komt er ook een doodskist te staan die (gehandicapte) mensen mogen beschilderen. De beurs wordt gehouden in Cultureel Centrum De Bron in Groenlo en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.