Ombudsman: gevangenen in de kou

Dat zegt Nationale Ombudsman Brenninkmeijer.



De veroordeelden zouden hun straf in Nederland kunnen uitzitten, maar door de 'onbegrijpelijke' starre opstelling van de minister gaat dit vaak niet door.

De ombudsman deed onderzoek na klachten van ouders van gedetineerden in Venezuela en Panama. Een van hen is een Arnhemmer die in Venezuela is veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugssmokkel.

De Arnhemmer zelf zegt dat hij 'erin geluisd' is. Het programma Dossier Gld maakte onlangs een uitgebreide reconstructie van zijn zaak.

Overigens werd dinsdag bekend dat een zieke Nederlander die in Venezuela 8 jaar cel kreeg voor cocaïnesmokkel de resterende 4 jaar van zijn straf in Nederland mag uitzitten. Minister Opstelten zou daarover advies hebben gevraagd aan het gerechtshof in Arnhem, zo valt op te maken uit de brief van Brenninkmeijer.