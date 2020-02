Hondsdolheid: geen reden voor zorgen

Dat zegt de stichting Animal Rescue Sofia in het dorp Loerbeek (gemeente Montferland).



De stichting zegt veel telefoontjes te hebben gekregen van hondenbezitters vanwege twee met hondsdolheid besmette puppy's in de Randstad. De dieren kwamen uit Bulgarije. Ook andere stichtingen die honden uit het voormalige Oostblok importeren worden platgebeld. Volgens Animal Rescue Sofie is er geen reden tot paniek.

'Goede organisaties vaccineren netjes volgens de regels en dan is de kans op hondsdolheid zeer zeer klein.' Toch blijven verontruste hondenbezitters bellen. 'Ze willen weten of hun hond bij ons vandaan komt en gevaccineerd is. En hoe het mogelijk is dat de besmette hondjes de grens over zijn gekomen', zegt de stichting.

Quarantaine

Er bestaat nog geen test die voor 100 procent duidelijkheid geeft over hondsdolheid. Honden waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn, moeten een half jaar in quarantaine. Volgens Animal Rescue Sofia heeft een van de besmette puppy's gelijk gebeten toen hij in Nederland kwam. 'De honden vertoonden wilde gedrag, renden, schuimbekten en vielen om', legt de stichting uit. Besmette honden vertonen dus afwijkend gedrag.