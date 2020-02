Boswachter voor laatste keer met fans op stap

Voor de laatste keer leidt hij dit weekend nog twee excursies in Staverden en Loenen. Naar daarna gaat Frans Duermeijer van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) echt met pensioen.



Fans



Trouwe fans lopen zaterdag en zondag mee in Loenen en Staverden. Geldersch Landschap & Kasteelen roemt Duermeijer om zijn kennis. Medewerkster Nicole Burgers: "Frans is een wandelende encyclopedie. Hij leeft met hart en ziel voor de natuur. Hij is vaak zo enthousiast dat zijn wandelingen meestal uitlopen".

Carrière



Duermeijer heeft zich altijd met de natuur bezig gehouden en is uiteindelijk in 1984 voor GLK gaan werken. Eerst als chef parkgids en toezichthouder op landgoed Rosendael. Later, in 2000, als educatief boswachter. Duermeijer zelf: “Ik werd door de toenmalige directeur gevraagd om voor GLK een educatief traject op te zetten. Ik dacht dat ik droomde en kneep me in mijn been. Dit is precies wat ik het liefste doe. Educatie en boswachter, het zit in mijn bloed.”

Burlende herten



Boswachtersjas

De door Duermeijer opgezette natuureducatie is een belangrijk onderdeel geworden van de activiteiten van GLK. Het hele jaar door vinden er bijna 200 (thema)excursies plaats waar duizenden mensen aan deelnemen. Variërend van korte tot lange wandelingen, fietstochten, kinderexcursies, het luisteren naar burlende herten tot het zoeken naar paddenstoelen.

Dit weekend geeft Frans dus zijn laatste excursies. Daarna loopt hij nog een maand mee met vrijwillige boswachters van GLK om hen van tips te voorzien. Begin december hangt Frans Duermeijer zijn boswachtersjas definitief aan de kapstok.