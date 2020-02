Oranje verbood protestantisme in Gelderland

Dat blijkt na een rondgang langs Gelderse archieven.

In 1543 was René van Chalon, prins van Oranje, korte tijd stadhouder van Gelderland. Daarmee was hij de Gelderse plaatsvervanger van keizer Karel de Vijfde. Namens hem reisde de prins langs Gelderse steden op de Veluwe en in het Rivierengebied om protestantse religies persoonlijk te verbieden.

Zware straffen



In verschillende Gelderse archieven ligt het originele document waarin de prins van Oranje duidelijk maakte dat op het belijden van 'eenige nyeuwe seckten' zware straffen stonden. Protestanten belandden in die tijd op de brandstapel. Alleen het katholieke geloof was toegestaan. Een jaar later overleed René van Chalon kinderloos. Zijn neefje Willem van Nassau erfde al zijn bezittingen en de titel prins van Oranje. Hij zou uitgroeien tot de Vader des Vaderlands.

Opmerkelijk



De documenten waarin René van Chalon het protestantisme in Gelderland verbiedt, zijn opmerkelijk. De latere Oranjes waren juist fanatieke voorvechters van het protestantse geloof. De koninklijke familie is nog altijd lid van de Protestantse Kerken in Nederland.

