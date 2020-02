Hoe vaak wordt in mijn wijk ingebroken?

De politie zet met ingang van maandag alle inbraken online die per wijk in Nederland zijn gepleegd.

Doel is bewoners alerter te maken en aan te sporen maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen.



Door het invullen van de eigen postcode in de rubriek 'mijn buurt' op politie.nl is te zien hoe vaak in de afgelopen 3 maanden is ingebroken. Nieuwe inbraken staan binnen 24 uur online. Overigens is de informatie niet té gedetailleerd. In verband met de privacy van de bewoners is een adres nooit te herleiden, enkel de wijk.



'Donkere Dagen Offensief'

De politie houdt in de winterperiode traditioneel extra controles in het kader van de donkere dagen. Onlangs bleek dat het aantal inbraken in Gelderland in de eerste 7 maanden van dit jaar op vrijwel hetzelfde niveau ligt als een jaar geleden.



Zoek zelf uw buurt op via misdaad in kaart.