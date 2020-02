'Op politieacademie heerst angstcultuur'

De bond reageert op het nieuws dat honderden studenten de afgelopen 4 jaar tijdens weerbaarheidstrainingen gewond raakten.

Over dat aantal gewonden maakt de ACP zich echter niet zo'n zorgen. Wel verwijt de bond de politieschool dat studenten met klachten geen gehoor krijgen bij de academie. Volgens de ACP kloppen studenten daarom aan bij de vakbond of doen ze anoniem hun verhaal in de media. De vakbond roept de minister van binnenlandse zaken op om de angstcultuur op de academie aan te pakken.



In een reactie laat de Politieacademie woensdag weten zich niet te herkennen in het beeld dat de vakbond schetst. De deur van directeur Leon Kuijs zou altijd open staan voor studenten.

317 meldingen van verwondingen

Uit cijfers van de Politieacademie blijkt dat in de afgelopen 4 jaar bij weerbaarheidstrainingen 317 studenten gewond zijn geraakt. Het grootste deel daarvan zou gaan om kneuzingen en verrekte spieren. In 10 tot 20 gevallen was er sprake van botbreuken. Dat aantal vindt de politieschool acceptabel, aldus woordvoerder Saskia Jansen.

Als voorbeeld haalt Jansen het jaar 2012 aan. In dat jaar waren er in totaal 62 meldingen van verwondingen op 11514 studenten. 'Dat is maar 1 op 200' en dus valt het volgens de woordvoerster allemaal wel mee. Zeker omdat er nu eenmaal veel fysiek contact is tijdens de weerbaarheidstrainingen.

Student overleden bij oefening

In de afgelopen jaren is ook een student van de politieacademie overleden bij een oefening. Dat zou echter niet gebeurt tijdens een weerbaarheidstraining, maar bij een ongeluk tijdens een klimoefening. Het ongeluk staat daarom volgens de politieacademie helemaal los van de 317 gemelde verwondingen.

Excuses

De leiding van de Politieacademie bood deze week excuses aan 3 studenten aan die gewond raakten bij een weerbaarheidstraining. Ze werden door een ingehuurde kickbokser gemolesteerd en liepen daarbij onder meer gekneusde ribben en een gebroken kaak op.