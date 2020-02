Miljoenen van Gelderse scholen naar Randstad

In totaal gaat het om meer dan 13 miljoen euro. Geld dat tot nu toe wordt gebruikt voor extra ondersteuning aan leerlingen met problemen, de zogenoemde rugzakjes. In een rugzakje zit geld dat voor ondersteuning voor een specifiek kind wordt gebruikt.

Passend Onderwijs



Vanaf 1 augustus wordt het Passend Onderwijs ingevoerd. Bij Passend Onderwijs worden de rugzakken afgeschaft. Met het geld dat daardoor vrijkomt, moet er meer op maat onderwijs worden gegeven. Den Haag wil zo het aantal kinderen dat in speciaal onderwijs terechtkomt verminderen. Leerkrachten moeten kinderen met een probleem niet langer als probleemgeval zien, maar het kind zo ondersteunen dat het gewoon mee kan doen. Den Haag wil met Passend Onderwijs het aantal thuiszitters terugdringen. Scholen mogen 'lastige kinderen' niet meer weigeren. Nu moeten ouders soms maanden leuren om hun kind weer ergens onder te brengen. Die verantwoordelijkheid ligt vanaf augustus bij de scholen.

Grote zorgen

De meeste schooldirecteuren in onze provincie omarmen de visie achter Passend Onderwijs, maar maken zich grote zorgen omdat dit gepaard gaat met forse kortingen. In totaal moeten de samenwerkingsverbanden, clusters waar scholen in samenwerken in Gelderland, samen meer dan dertien miljoen euro inleveren.

De kortingen zijn ontstaan door het zogenoemde vereveningsprincipe. Het totale budget dat beschikbaar is voor ondersteuning van probleemgevallen is landelijk opnieuw verdeeld. In het oosten van Nederland is tot nu toe vaker verwezen naar speciaal onderwijs en zijn er meer kinderen met rugzakken dan bijvoorbeeld in de Randstad. Voor die extra verwijzingen krijgen scholen geen geld meer.

Gedragsproblemen



Hoe het komt dat hier in het verleden meer kinderen naar speciaal onderwijs zijn verwezen, verschillen de meningen. Gelderland heeft veel instellingen waar kinderen met gedragsproblemen worden opgevangen. Zij worden vaker naar speciaal onderwijs verwezen. Ook beschikken we, volgens experts, in onze provincie over kwalitatief goed speciaal onderwijs, waardoor ouders gemakkelijker zijn te overtuigen om hun kind daar naar toe te sturen.

Andere schooldirecteuren wijzen op de enorme subsidies die grote steden in de Randstad hebben gestoken in het onderwijs, met name om kinderen in achterstandswijken te helpen. Hierdoor is daar op scholen meer ervaring met gedifferentieerd lesgeven. Lesgeven op verschillende niveaus in één klas, waardoor doorverwijzen niet meer hoeft. Scholen in de Randstad krijgen er door de verevening miljoenen extra bij.

Grootste klappen

Een paar cijfers: De grootste klappen lijken te vallen in het voortgezet onderwijs (VO): Het VO Harderwijk levert 3 miljoen in; Het VO Achterhoek oost levert 2 miljoen in; Zutphen moet zo'n 8 ton inleveren; Ede/Wageningen 3 en halve ton; Arnhem 1,4 miljoen. Het VO Barneveld krijgt er juist 1,7 miljoen bij. De scholen in deze regio zijn er in het verleden beter in geslaagd om kinderen met een probleem binnen boord te houden.

De basisscholen in de regio Apeldoorn leveren ruim 4 ton in; Arnhem 8 ton; de Gelderse Vallei 1 miljoen; Nijmegen 1,2 miljoen; Doetinchem 1 miljoen; Harderwijk 2 miljoen;

Het budget wordt in vijf jaar, van 2015 tot 2020 langzaam afgebouwd. Scholen kunnen de schade beperken door minder naar speciaal onderwijs te verwijzen.

Culemborg en omgeving kan rekenen op ongeveer hetzelfde budget dan nu; Duiven en omgeving krijgt er 130.000 bij.

Een uitschieter is het Reformatorische Samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is niet regionaal, maar landelijk georganiseerd. De reformatorische scholen krijgen er 4 miljoen bij. De meeste reformatorische scholen vangen kinderen met autisme, adhd en dyslexie al jaren zelf op. Een calvinistische insteek, maar ook de grote opdracht van ouders, namelijk de identiteit bewaren, is volgens de bestuurders een groot goed. 'Het is een extra drive om iedereen binnen boord te houden.'

De meeste scholen zijn inmiddels 'bestuurlijk ingericht' om met Passend Onderwijs van start te gaan. Dat betekent dat de samenwerkingsverbanden zijn opgericht en er zogenoemde ondersteuningsprofielen zijn gemaakt. Elke school moet daarin gaan beschrijven waar hun expertise ligt, wat de ambities zijn en specialisaties. Of scholen ook daadwerkelijk inhoudelijk klaar zijn voor de overstap, verschilt behoorlijk per school. Zo hebben sommige scholen al speciale klassen voor kinderen met autisme en/of adhd en is er een zorgcoördinator aan het werk, terwijl andere scholen, met name in het voortgezet onderwijs havo/vwo, nog nauwelijks voorzieningen hebben voor kinderen met een stoornis.