'Te arm voor een beugel'

Maar mama kon de rekening niet meer betalen en daarom heeft de orthodontist de beugel weer uit mijn mond gehaald. Thuis maakten ze daar grapjes over, dat ik blij moest zijn dat ik geen beugel hoefde. Maar ik was eigenlijk helemaal niet blij."

Inge is een van de vele kinderen die in armoede leven. Haar moeder is een alleenstaande ouder. Sinds haar scheiding moet ze rondkomen van een klein inkomen. Soms lukt dat maar vaak ook niet.

Kinderen schamen zich

Geld voor een nieuwe lange broek is er niet. Ook schoenen of een winterjas zit er niet in. Zelfs warm eten is een luxe geworden. Armoede in Nederland raakt steeds meer mensen. De overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland, denkt dat het aantal gezinnen dat van de voedselbank afhankelijk is met 20 procent zal stijgen. Het gaat dan vooral om de 'nieuwe armen'. Dat zijn ZZP'ers, MKB'ers of mensen die met een hoge hypotheekschuld zijn blijven zitten. Kinderen in die gezinnen schamen zich voor de situatie. Ze hebben het gevoel anders te zijn. Ze kunnen niet (meer) meedoen met hun sportclub hebben geen geld om nog leuke dingen te doen.

Frits (9 jaar) "Op school weten de andere kinderen dat we thuis weinig geld hebben. Ik heb maar één lange broek. Ze schelden me uit voor zwerver en viespeuk. Ze houden hun neus dicht als ik langs kom lopen. Als ik een boek pak, dan vegen ze het af met hun mouw als ze het na mij willen lezen."

ChristenUnie: kinderen aangewezen op voedselhulp

In de gemeente Nunspeet zijn al bijna 50 kinderen onder de 12 jaar aangewezen op voedselhulp. Vóór de zomervakantie waren dat er 40. Dat toont aan dat in de gemeente een stevig armoedebeleid nodig is. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie.

'Kleding onbetaalbaar'



Joke Hakvoort van 'Help ons helpen' zet zich in voor arme gezinnen in Nunspeet. Ze ziet dat steeds meer mensen in problemen komen. "Dat zijn echt niet de armen zoals je ze vroeger zag. Het zijn hardwerkende mensen die als ZZP'er rond proberen te komen. Een groot gezin hier kon het hoofd niet meer boven water houden. Zoiets als kleding was onbetaalbaar geworden. We hebben ze geholpen met spullen voor de kinderen zoals broeken en truien."



'Help ons helpen' heeft geen geld maar krijgt allerlei spullen. Na een grondige inspectie geven ze die spullen door aan arme gezinnen. "Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat maar het helpt wél ", zegt Joke.



De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie gesprekken gevoerd met gezinnen in armoede en hun hulpverleners. De groei van het aantal jonge kinderen dat in armoede leeft noemt de partij 'zorgwekkend.' De partij wil dat de gemeente in het beleid rekening gaat houden met arme kinderen. Bijvoorbeeld door het abonnement van hun sportclub van tevoren te betalen. Nu moeten gezinnen het geld voorschieten. Dat lukt vaak niet.