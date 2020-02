CD uitgeroepen tot 'Bedreigd Ding 2013'

De compact disc is zondag in Velp uitgeroepen tot 'Bedreigd Ding 2013'.

De verkiezing is een initiatief van de De Dingenpartij in die plaats. Sinds 2007 kiest die elk jaar een gebruiksvoorwerp dat dreigt te verdwijnen terwijl het met vakmanschap is gemaakt.



De Dingenpartij is van mening dat dingen die vanuit een zuivere gedachte zijn ontworpen en met aandacht en vakmanschap zijn gemaakt, recht hebben op een zorgvuldig en langdurig gebruik. De huidige massaconsumptie en massaproductie zorgen ervoor dat de gedachte ontstaat dat dingen eenvoudig te vervangen zijn en altijd en overal ter beschikking staan.

Gloeilampmonumentje



De Nationale Dingendag werd in oktober 2007 voor het eerst gehouden. In dat jaar kwam de organisatie met het gloeilampmonumentje, gevolgd door het uitrollen van de laatste muziekcassette in 2008, de demonstratie van de juichende kurkentrekkers in 2009, de onthulling van de rugtatoeage als ode aan de werkende fietsbel in 2010 en de geluidscompositie van kloppende hamers als eerbetoon aan de verdwijnende spijker in 2011. Vorig jaar werd overgeslagen wegens ziekte.

Respect



De Dingenpartij rekent het tot één van haar taken om de wereld attent te maken op dingen die respect verdienen, maar die dat vaak niet (meer) krijgen. De derde zondag van oktober 2013 is door de Dingenpartij uitgeroepen tot Nationale Dingendag.