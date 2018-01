Geen celstraf in zelfdodingszaak Heringa

BENNEKOM - Albert Heringa uit Bennekom hoeft niet de cel in voor het helpen bij de zelfdoding van zijn 99-jarige stiefmoeder.

'Aangezien zijn handelen is ingegeven uit liefde voor zijn moeder en zijn wens haar te helpen, krijgt hij geen straf', aldus de rechtbank in Arnhem.

Het Openbaar Ministerie eiste een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden tegen de 71-jarige Bennekommer. 'Moek' was volgens Heringa niet ziek, maar klaar met het leven. Omdat de huisarts niet wilde helpen, verzamelde Heringa medicijnen voor zijn moeder en keek hij toe hoe zij die innam.

161 pillen

Voor de rechtbank zei Heringa eerder dat zijn stiefmoeder 161 pillen slikte. 125 ervan zaten in een bakje yoghurt. Volgens Heringa kostte het niet veel moeite, omdat zijn moeder altijd al veel medicijnen moest slikken. 'Mijn moeder had in alle opzichten de regie. Ik hielp haar met wat nodig was, maar ik deed dat zo min mogelijk.' De vrouw overleed in de nacht van 7 op 8 juni 2008 in Ermelo.

Rechtbank: verwijtbaar gedrag

De rechtbank verwijt Heringa dat hij weloverwogen de regels naast zich neerlegde. 'Hij onderzocht de kans van slagen van alternatieven onvoldoende. In de eerste plaats had de eigen huisarts geen definitief "nee" gezegd. Als zij "nee" had gezegd, had Heringa een andere arts kunnen raadplegen.'

Heringa waarschijnlijk in beroep

Heringa gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak, zegt zijn advocaat Wim Anker. Heringa vindt de motivatie van de rechtbank namelijk teleurstellend. De rechtbank vindt dat Heringa gebruik had moeten maken van de mogelijkheden die de euthanasiewetgeving biedt. Maar volgens Heringa was het onderwerp 'ouderen die niet meer leven' in 2008 niet bespreekbaar.

Heringa en Anker spreken van een principe-zaak. Ze willen dat de politiek de wet aanpast. De rechtbank zegt dat de maatschappelijke discussie over zelfbeschikking zeker moeten worden gevoerd. 'Het is aan de wetgever daar al dan niet iets mee te doen.'

OM: hulp niet gerechtvaardigd

Het OM zei eerder dat Heringa's handelen niet gerechtvaardigd is. 'Alleen een arts kan straffeloos hulp verlenen bij zelfdoding en Heringa is geen arts.' Heringa had meer deskundigen en artsen moeten raadplegen, vindt het OM. Volgens de officier was er geen sprake van een noodsituatie.

Het Openbaar Ministerie zegt in een dinsdag uitgegeven verklaring het vonnis te gaan bestuderen. 'Het OM herkent zich in belangrijke onderdelen van het vonnis. De rechtbank is immers, net als het OM, van oordeel dat hier sprake is van een strafbaar feit en een strafbare dader. De rechtbank komt tot een andere conclusie wat betreft de strafoplegging. Het OM wil het vonnis met name op dit punt nader bestuderen alvorens een beslissing te nemen over een eventueel in te stellen hoger beroep.'