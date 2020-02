Russische miljardair koopt Vitesse van Jordania

Merab Jordania (foto) heeft zijn aandelen in de Arnhemse voetbalclub verkocht. Alexander Chigirinskiy is vanaf nu grootaandeelhouder. Bronnen binnen Vitesse zeggen dat de overname geen gevolgen heeft voor de club.



Chigirinskiy is al jaren een belangrijke financiële partner van Jordania sinds de overname van Vitesse in augustus 2010. Hij is een Russische miljardair.

'Belangrijke speler'



Chigirinskiy bedankt in een persbericht Jordania voor zijn inspanningen in de afgelopen 3 jaar. 'Op deze basis kunnen we Vitesse verder uitbouwen tot een bepalende speler in het Nederlandse betaald voetbal', aldus de 50-jarige Rus.

'Juiste moment om de club over te dragen'



'Nu Vitesse de noodzakelijke stappen heeft gezet voor een nog succesvollere toekomst, voel ik dat dit het juiste moment is om de club aan hem over te dragen. Ik blijf altijd beschikbaar om Vitesse en Alexander in de toekomst te adviseren', verklaart Jordania.



'Bereiken van de top'

Algemeen directeur Joost de Wit zegt uit te kijken naar een hechte samenwerking met Chigirinskiy. 'Zijn ambities komen overeen met die van onze supporters, sponsors, medewerkers en alle betrokkenen bij Vitesse. De directie concentreert zich op de lange termijn doelstellingen van de club. Dit betekent dat we ons blijven richten op het bereiken van de top van Nederland en internationale uitstraling nastreven.'

De supportersvereniging van Vitesse is verrast dat de Arnhemse club is overgenomen: