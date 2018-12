Schoolkinderen in Wageningen strijden tegen uitzetting Tri (10)

WAGENINGEN - Leerlingen van basisschool De Nude in Wageningen voeren actie tegen de uitzetting van de 10-jarige Tri.

Het jongetje, dat ook op de school zit, dreigt met zijn ouders terug te moeten naar Vietnam.

De vader en moeder van het kind kwamen in 2001 naar Nederland. In 2008 werd hun asielaanvraag afgewezen, waarna een periode volgde vol onzekerheid en pogingen om toch hier te blijven. Ook een poging om Tri in aanmerking te laten komen voor het kinderpardon liep op niks uit.

Laatste bezwaarschrift

Momenteel loopt er een laatste bezwaarschrift. Als dat ook wordt afgewezen, moet het gezin terug naar Vietnam. Voor Tri zou dat verschrikkelijk zijn, want hij is in Nederland geboren en spreekt geen woord Vietnamees. De ouders van de jongen zijn doodsbang en leven met een koffer onder hun bed.

Nieuws sloeg in als een bom

Afgelopen vrijdag werden alle ouders door de school op de hoogte gesteld van de situatie. En dat sloeg in als een bom. 'Toen we de brief kregen, waren we ontzettend geschrokken', zegt de moeder van één van de schoolkinderen. 'De kinderen moesten huilen en de ouders waren helemaal verbaasd. De kinderen zijn echt het hele weekend ontroerd geweest.'

Misselijk van verdriet

De leerlingen van basisschool De Nude zijn inmiddels begonnen met een protestactie tegen de uitzetting en hun ouders doen mee. 'Mijn dochter kwam misselijk van verdriet uit school, omdat haar vriendje weg moet. Ze kennen elkaar al vanaf groep 1', vertelt een andere moeder. 'Tri is geboren en getogen in Nederland en voor mij dus volbloed Nederlander. Mijn dochter zei ik schaam me dat ik Nederlander ben als dit in Nederland kan gebeuren en dan breekt je moederhart natuurlijk.'

Al 1500 handtekeningen

Afgelopen weekend haalden schoolgenootjes van Tri al ruim 1500 handtekeningen op in Wageningen. Ook de facebookactie die op touw is gezet, heeft al veel steunbetuigingen. De actievoerders hopen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nu echt eens naar Tri's verhaal gaat luisteren en dat hij alsnog dat kinderpardon krijgt. De jongen is blij met alle initiatieven. 'Het zijn echt mijn vrienden, die gewoon voor me opkomen.'