Barneveldse politie in de ban van mysterieus oud fotoboek

Het album werd enkele jaren terug gevonden langs een weg in Barneveld, aan de rand van een sloot. En niemand heeft een idee van wie dat stokoude fotoboek is.



Op zoek naar de eigenaar van dit al lang geleden fotoalbum! Achter op "foto Weers" mogelijk Amersfoort Bergweg 15? RT pic.twitter.com/9WrN7NLtXR — Wijkagent N v Maanen (@NP_Nico_vMaanen) April 1, 2015

Bijna weggegooid



Van Maanen: 'Het album lag ooit bij de gevonden voorwerpen, totdat ik mij erover ontfermde. Ik probeer nu al lange tijd de eigenaren van het album te vinden. Collega's en ik keken bijvoorbeeld of we de huizen op de foto's herkenden. Maar nu lag het in de vensterbank, onder een stapel papieren, en het zou bijna weggegooid worden. Daarom besloot ik op Twitter alsnog een oproep te doen.'

Speurtocht eig gevonden 75 jr oud fotoalbum in #Barneveld eigenlijk liever oplossen via Twitter Wie kent deze mensen? pic.twitter.com/LByMzaLbmJ — Wijkagent N v Maanen (@NP_Nico_vMaanen) April 2, 2015

Veel waarde



Vermoedelijk is de verzameling foto's een nevenbuit na een inbraak, later weggegooid door dieven die beseften dat dit geen waarde had. Maar over dat laatste denkt de wijkagent anders: 'Ik heb liever dat ze mijn geld stelen dan m'n fotoalbums. Zoiets heeft een hoop sentimentele waarde'. Het album werd nadat het door een alerte voorbijganger gevonden was, naar het bureau gebracht.



Waar vandaan?



'Sindsdien zitten wij met de vraag: van wie is het? Gezien de badkleding bijvoorbeeld, vermoed ik dat de foto's zo'n 80 jaar geleden zijn genomen. Op enkele foto's is op de achterkant een stempel te zien met "Foto Weers", na enig speurwerk kwam ik daarna uit in Amersfoort en de regio Eemland.'

Wijkagent Van Maanen hoopt dat het met deze gegevens nu via Twitter alsnog lukt de eigenaren te achterhalen.

Hans van den Hoorn sprak met hem op Radio Gelderland: