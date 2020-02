Witte wieven uit Zwiep niet naar de veiling

De heksenbeelden zouden samen met de inboedel worden verkocht na het faillisement van de uitbater van horecagelegenheid De Witte Wieven in Zwiep.

De kenmerkende beelden van de heksen en andere houtsnijwerken blijven buiten de veiling, omdat ze van de eigenaar van het pand van de Witte Wieven zijn. Die is niet failliet gegaan. Wat wel wordt geveild, is veel keukengerei, stoelen, kasten, twee auto's, toiletpapier maar ook een doos met griezelpakken en Bella, een Belgisch trekpaard.

Vrijdag en zaterdagmorgen kijkdagen

Belangstellenden kunnen vrijdag en zaterdagochtend de inboedel bekijken. De veiling wordt daarna op zaterdag in Brummen bij Bouwman veilingen gehouden.

Centrum vernoemd naar Achterhoekse heksen

De Witte Wieven was vijf generaties lang in handen van de familie Postel. Het centrum is gebouwd rond de legende van De Witte wieven, ook wel de heksen van de Achterhoek genoemd. In 2011 werd alles verkocht aan twee nieuwe eigenaren. Toen een van hen deze zomer failliet ging, ging de deur op slot en legde de Belastingdienst beslag op de eigendommen.

Toekomst nog onzeker

Op de website van De Witte Wieven staat dat de zaak 'wegens omstandigheden tijdelijk is gesloten'. Of het etablissement in de toekomst weer open gaat, is echter nog niet duidelijk.