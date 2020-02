'Situatie Stationsplein Nijmegen wel degelijk gevaarlijk'

De verkeerssituatie rond het nieuwe Stationsplein in Nijmegen is wel degelijk gevaarlijk.

Dat schrijven ROC Nijmegen, het Nijmeegse Mercurehotel en Bewoners Overleg Bottendaal in een ingezonden brief aan Omroep Gelderland.

Sinds de stationsomgeving in Nijmegen is aangepast, zouden er elke dag gevaarlijke situaties ontstaan. De problemen zouden vooral spelen op de Van Oldenbarneveltstraat en de Van Diemerbroeckstraat.

Dat wethouder Beerten deze week in de media meldde dat het daar wel veilig is, wekt daarom grote verbazing bij de drie bezorgde partijen. Ook omdat Veilig Verkeer Nederland in een onderzoek (pdf) in maart 2013 constateerde dat het daar juist onveilig is.

Foto: een aanrijding tussen een fietser en een lijnbus.



De ingezonden brief:



Situatie stationsplein wel gevaarlijk!

Ondernemers en aanwonenden ervaren dagelijks voor hun deur gevaarlijke situaties, na de veranderingen bij het centraal station in Nijmegen. De bedoeling van de mobiliteitsvisie stationsomgeving was dat de voetganger de prioriteit heeft in dit gebied, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. In de uitvoering is hier weinig van terug te vinden. De twee ongelukken met zwaar letsel in 2013 en de niet geregistreerde bijna ongelukken die dagelijks door gebruikers worden waargenomen, onderschrijven de gevaarlijke situatie. Niet alleen voor de voetgangers, maar ook voor de automobilisten is de situatie vele malen verslechterd. Bijvoorbeeld bij de oprit van het Mercure Hotel / ROC, het kruispunt Van Oldenbarneveltstraat en Van diemerbroeckstraat en aan het begin van de esplanada ontstaan elk dag gevaarlijke situaties.



Tot nu toe worden de klachten richting de gemeente enerzijds afgedaan met de opmerking dat de situatie vanzelf wel zou wennen. Anderzijds zijn de oorspronkelijke plannen, ten nadele van de veiligheid, aangepast door gebrek aan geld en ruimte. Om alsnog een goede en veilige doorstroom van automobilisten en een veilige route voor voetgangers en fietsers te creëren hebben Veilig Verkeer Nederland, de bewoners van Bottendaal, het ROC en Mercure Hotel bij de gemeente suggesties voor kleine aanpassingen in de infrastructuur aangedragen. Tot grote verbazing van deze partijen, maar ook van andere bewoners en ondernemers uit de stationsomgeving, ontkent de wethouder deze week in de Gelderlander dat de huidige situatie onveilig is.



Een aantal politieke partijen heeft al aangegeven de situatie als te gevaarlijk te beschouwen. Maar de noodzaak moet bij alle partijen nu duidelijk zijn!

Wij roepen daarom alle politieke partijen op om een goede en veilige doorstroom van automobilisten en een veilige route voor voetgangers en fietsers als prioriteit in hun verkiezingsprogramma op te nemen en daarvoor de nodige gelden vrij te maken. Tevens een investeringsstop tot na de verkiezingen! Om de verkeerssituatie goed te kunnen aanschouwen en beoordelen, nodigen we Wethouder Beerten en ook andere politici uit voor een drankje in het Mercure Hotel rond 08.30 en 16.30 uur.



Wij willen niet wachten op het volgende (zwaar) ongeval om een ieder te moeten overtuigen van de noodzaak van aanpassingen!



Jack Louvet (Locatiemanager ROC)

Francis Kam (General manager Mercure Hotel Nijmegen Centre)

Joyce Nellissen (Bewoners Overleg Bottendaal)

Rob Zijderveld (Bewoners Overleg Bottendaal)