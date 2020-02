Opnieuw onderzoek vermoorde baby Doetinchem

Het NFI in Den Haag heefteen DNA-verwantschapsonderzoek uitgevoerd in de zaak van de vermoorde baby SemVijverberg uit Doetinchem.

Dat onderzoek heeft geen match opgeleverd. En dus is de zaak nog steeds niet opgehelderd.



In 2006 werd in de kapperskolk in Doetinchem door kinderen het levenloze lichaampje gevonden van een jongetje. Het baby'tje heeft enkele uren geleefd en is daarna door geweld om het leven gebracht. De politie heeft destijds een grootscheeps onderzoek gedaan om de moeder en de vader van Sem Vijverberg te achterhalen. Na een jaar had het rechercheteam geen enkel aanknopingspunt meer.

DNA-databank



Het NFI heeft nu DNA-materiaal van de baby door haar databank gehaald. In de databank zit het erfelijk materiaal van ongeveer 170.000 mensen die met justitie in aanraking zijn geweest. Politie had de hoop dat in de databank ook het DNA-materiaal van de vader of moeder van de baby zou zitten. Dat bleek niet zo te zijn.

Reconstructie moord



In het TV Gelderland-programma Dossier GLD was donderdagavond een uitgebreide reconstructie te zien van de moord op Sem Vijverberg. De politie hoopt dat mensen die iets over de zaak weten naar aanleiding van de beelden zich melden.