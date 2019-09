3 aanhoudingen op bungalowpark Putten

153 van hen waren niet bij de gemeente bekend. Een deel van hen woont permanent in een huisje en dat mag daar niet. Onder hen zijn Poolse werknemers.



16 personen worden door uitkeringsinstantie UWV nagetrokken. 7 mensen bleken de wegenbelasting niet te hebben betaald. Er is één voertuig in beslag genomen.



De actie werd gehouden op last van de burgemeester in het kader van het project Vitale Vakantieparken, dat vorig jaar is gestart binnen de Regio Noord-Veluwe. Daarmee moet de kwaliteit en uitstraling van recreatieparken toenemen. Er komen meer controles op parken.



Alle mensen op het park werden geregistreerd. De gemeente Putten wilde zo zicht krijgen op wie op het terrein verblijven, onrechtmatige en onveilige woonsituaties terugdringen, zorgmijders en andere daarmee samenhangende misstanden traceren en openstaande boetes en belastingaanslagen innen. Onder meer medewerkers van de gemeente, belastingdienst, marechaussee, justitie en de politie deden mee aan de actie.

Bewoners hebben begrip voor actie



De meeste bewoners van het bungalowpark in Putten hadden begrip voor de politieactie. Een van hen liet aan Omroep Gelderland weten dat er op het terrein veel sprake is van overmatig drankgebruik, vervuiling, geluidsoverlast en illegale bewoning. In Putten is het niet toegestaan permanent in recreatiewoningen te wonen. Gemeenten mogen al enkele jaren zelf beslissen of ze dat wel of niet toestaan.