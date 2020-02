Andere naam genoemd in zaak Nicky Man

Een medegevangene van de verdachte van de moord op Nijmeegse restauranthouder Nicky Man zegt dat hem is verteld wie de werkelijke schutter is.

Dat bleek vrijdag tijdens de regiezitting voor het gerechtshof in Arnhem. De verdachte heeft altijd ontkend dat hij de trekker heeft overgehaald.

De 39-jarige Nijmegenaar werd in april veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Hij zou in maart 2012 zijn vriend Nicky Man om het leven hebben gebracht na een ruzie over geld. Het lichaam van Man werd gedumpt in de Ooijpolder.

Op de trekker van het vuurwapen waarmee Man is vermoord, is geen DNA van de verdachte gevonden. Op andere delen van het wapen zat wel zijn DNA, maar ook dat van onbekenden. De advocaat wil dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan. Ook wil hij getuigen laten horen. Het gaat onder meer om personen die net als de verdachte betrokken waren bij hennepteelt en wiethandel.

De verdachte wil zelf nog niets zeggen over wie de schutter is. Voor de rechtbank herhaalde hij nog eens dat hij onschuldig is en dat Nicky een goede vriend van hem was. 'Ik probeer hier niet te scoren of punten te krijgen. Ik wil dat er gerechtigheid komt.'

Dossier GLD maakte een reconstructie van de moord op Nicky Man.